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13 aracın karıştığı zincirleme kazada, sıkışan kamyon sürücüsü 3 saat sonunda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede ilçesi D-750 karayolunda buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Bolu’nun Gerede ilçesi D-750 karayolunda buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü 3 saatin sonunda kurtarıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi D-750 karayolu Kalender Piknik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan döndü. Yol ortasında yan şekilde duran tır nedeniyle, aynı istikamette ilerleyen aralarında tır, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 13 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılardan, Ali Bayramoğlu, Mustafa Hakdemir ve Murat Öztürk olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gerede ve Bolu merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü 3 saatte kurtarıldı
Kazaya karışan tırlardan birisinin dorsesinin yine kazaya karışan bir kamyonun çekici kısmına düşmesi nedeniyle kamyon sürücüsü Servet Erdoğan (47) araçta sıkıştı. Erdoğan, Bolu ve Ankara İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine götürüldü.

İstanbul yönü trafiğe kapandı
D-750 karayolu İstanbul ve Ankara istikametleri kaza nedeniyle araç trafiğine kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Ankara istikameti, kurtarma çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açıldı. Kazanın meydana geldiği İstanbul yönünde ise, kaza yapan araçların kaldırılması çalışması devam ediyor.

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