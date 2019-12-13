13 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump hakkındaki iki azil gerekçesinin Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki Cumhuriyetçi Partililer'in dün süreci kasten uzatmaları nedeniyle bugün oylamaya sunulacağını yazıyor. Gazete, dün Adalet Komisyonu'nda 14 saat süren oturumdan sonra yerel saatle 23 sularında oylamaya geçileceği sırada Komisyon Başkanı Jerry Nadler'ın üyelerin ”son oyu kullanmadan önce vicdanlarına bakmaları” için oylamayı bugüne ertelediğini kaydediyor. Habere göre Demokrat Partililer, Başkan Trump hakkındaki başkanlık görevini kötüye kullanma ve Kongre'nin işleyişine müdahale etme şeklindeki azil gerekçelerini onaylama konusunda parti çizgisinde anlaşmış görünüyor. Oturum sırasında özellikle azil sürecini haksız olarak niteleyen Cumhuriyetçi partili üyelerin hırçın tavırlar sergilediği, Komisyon Başkanı Nadler'ın oylamayı ertelediğini söylemesi üzerineyse öfke patlaması yaşadığı gözlerden kaçmadı. Komisyonun Cumhuriyetçi Partili kıdemli üyesi Dog Collins, Nadler'ın oylamayı sabaha erteleyerek kendilerine adeta tuzak kurduğunu söyledi. Ancak gazete, Demokratlar'ın, Cumhuriyetçiler'in Amerikan kamuoyu uykudayken gece yarısından sonra azil gerekçelerini onayladıkları şeklinde bir iddiada bulunmasını engellemek istediğini kaydediyor. Donald Trump, bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda yapılacak oylamayla birlikte Amerikan tarihinde hakkında azil kararı alınan dördüncü başkan olacak. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nunsa azil gerekçelerini önümüzdeki hafta oylaması bekleniyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın Amerika ve Çin arasında 21 aydır devam eden ve küresel mali piyasalarda çalkantı yaratan, şirketlerin arz zincirlerini bozan ve vergi mükelleflerine on milyarlarda dolara mal olan ticaret savaşını sonlandırabilecek öneriyi onayladığını yazıyor. Habere göre Trump, dün Beyaz Saray'da ticaret konusundaki üst düzey danışmanlarıyla görüştü. Trump, görüşmeden sonra, Çin'in Amerika'dan 50 milyar dolarlık tarım ürünü satın alması, fikri mülkiyet güvenliğini sıkılaştırması ve mali hizmetler piyasasını açması karşılığında Amerika'nın ilave gümrük vergilerini azaltmasını öngören planı imzaladı. Muhafazakar düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nden Çin uzmanı Michael Pillsbury, bunun tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Habere göre Amerika, önümüzdeki Pazar gününden itibaren 160 milyar dolarlık ithal Çin malına daha ilave gümrük vergisi uygulaması getirecekti. Ancak Başkan Trump'ın anlaşmayı imzalaması üzerine bu uygulama yürürlüğe girmeyecek. 360 milyar dolarlık ithal Çin malına hali hazırda uygulanan gümrük tarifelerindeyse kesintiye gidilecek. Çin Hükümeti'nin anlaşma uyarınca belirlenen miktarda Amerikan tarım ürünü satın almaması durumundaysa Amerika'nın Çin Hükümeti'ne yönelik cezai önlem alması söz konusu. Öte yandan gazete, Çin'in kamu şirketlerine dev sübvansiyonlar uygulaması ve Çin piyasasına girmek isteyen yabancı firmaları teknoloji sırlarını teslim etmeye zorlaması gibi meselelerinse anlaşmanın ikinci safhasında ele alınmasının beklendiğini kaydediyor.