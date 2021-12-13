13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden de erişim sağlayabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekilişi MP TV üzerinden canlı izlemek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayın. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



