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  4. 13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

13.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi, şans oyunu tutkunlarının en çok takip ettiği çekilişlerin başında geliyor. On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden erişim sağlanabilir. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

On Numara çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleniyor. On Numara çekiliş sonucunu canlı yayında öğrenebileceğiniz gibi yayın sonrasında Milli Piyango'nun internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

13 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. Çekilişi canlı izlemek için MP TV'ye, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresinden ulaşabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango

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