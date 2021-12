13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

On Numara çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleniyor. On Numara çekiliş sonucunu canlı yayında öğrenebileceğiniz gibi yayın sonrasında Milli Piyango'nun internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

13 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. Çekilişi canlı izlemek için MP TV'ye, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresinden ulaşabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.