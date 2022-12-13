13 Aralık Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Büyük ödül bu akşam sahibini bulacak mı?

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından sonuçlar açıklanacak. Aşağıdaki link üzerinden çekiliş sonuçları için sorgulama yapabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Haftada 3 kez, salı,perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişinde 11 Aralık Pazar günü 6 bilen çıkmamıştı. Süper Loto'nun ne kadar devrettiği merak konusu oldu.

26.071.136,43 ₺'nin devrettiği çekilişte bu hafta 6 bilen olacak mı?

13 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen bu akşamki çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinden yayınlanacak. Meraklılarının oldukça çok olduğu ve yoğun bir şekilde takip edilen Süper Loto umut dağıtmaya devam ediyor. Şans oyunu severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi haftalık startını bu akşam veriyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanan bir oyundur. Her kolondan 6 sayı seçilir. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İsterseniz kendiniz işaretleme yapabilir isterseniz de 'sen seç' kutucuğunu seçerek sistemin rastgele sayı seçmesini sağlayabilirsiniz.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretebilirsiniz.



