13 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da, telefonla aradığı kişileri dolandırdığı belirlenen Nevris D. (53) polis tarafından yakalandı. Hakkında, 13 ayrı dolandırıcılık olayından yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı. Amasya'da emekli astsubay E.T., kendisini telefonla arayan ve 'Beni tanımadın mı, kaza yaptım. çocukları da sizin eve bıraktım, acil para lazım' diyen Nevris D. ile buluşarak 2 bin lira para verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T., polise başvurdu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, takibe aldığı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 16 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin 9 ilde karıştığı dolandırıcılık olayları nedeniyle hakkında 13 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

