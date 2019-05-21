HABER

13 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

AMASYA’da, telefonla aradığı kişileri dolandırdığı belirlenen Nevris D.

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da, telefonla aradığı kişileri dolandırdığı belirlenen Nevris D. (53) polis tarafından yakalandı. Hakkında, 13 ayrı dolandırıcılık olayından yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı. Amasya'da emekli astsubay E.T., kendisini telefonla arayan ve 'Beni tanımadın mı, kaza yaptım. çocukları da sizin eve bıraktım, acil para lazım' diyen Nevris D. ile buluşarak 2 bin lira para verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.T., polise başvurdu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, takibe aldığı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 16 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin 9 ilde karıştığı dolandırıcılık olayları nedeniyle hakkında 13 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptıLastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı
Hatalı sollama kazası kameradaHatalı sollama kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.