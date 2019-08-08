HABER

13 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de 13 ayrı eve girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de 13 ayrı eve girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şüpheliler, 25 Temmuz günü Bahçelievler Mahmutbey Mahallesinde hırsızlık olaylarında kullandıkları araçla seyir halindeyken kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda son hırsızlık olayından elde ettikleri düşünülen, 7 bin TL nakit para ve 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler adeta suç makinesi çıktı
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların suç dosyaları oldukça kabarık çıktı. Şüphelilerden Hüseyin U. (19)’nun 57, Batuhan R. (20)’nin 22, Ülker A. (28)’nın 35 ve Sadık D. (21)’nin ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, para ve ziynet eşyası aldıkları, vatandaşı on binlerce TL maddi zarara uğrattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri evlerde büyük bir soğukkanlılıkla hareket ettikleri, tanınmamak için kapüşonlu kıyafet giydikleri ya da şapka taktıkları, hırsızlık yaptıktan sonra da aynı soğukkanlılıkla evlerden ayrıldıkları görüldü.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Meşrubat yüklü kamyonet kaza yapıp devrildi: 2 yaralıMeşrubat yüklü kamyonet kaza yapıp devrildi: 2 yaralı
Çanakkale’de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.