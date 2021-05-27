13 Barodan Yargıya ‘Sedat Peker’ Çağrısı

Doğu ve Güneydoğu’daki 13 baro, organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan ve internet üzerinden yaptığı paylaşımlar, Türkiye’de tartışmalara neden olan Sedat Peker’in açıklamalarının ihbar kabul edilmesi çağrısı yaptı. Barolar yaptıkları ortak açıklamada, Peker’in açıklamalarıyla ilgili hukuki süreçlerin işletilmesini istedi.

Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından yapılan ortak açıklamada, Sedat Peker’in açıklamalarında sözünü ettiği bazı olaylara dikkat çekildi.

"Yargıyı Göreve Davet Ediyoruz" başlıklı açıklamada Peker’in; gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri, Kürt işadamları Savaş Buldan, Behçet Cantürk ve diğer Kürt işadamlarının öldürülmesi gibi olaylara vurgu yapıldı. Açıklamada cinayetlerin Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi isimlerce işlediği iddiasının Peker tarafından gündeme getirildiği belirtilerek, “Mehmet Ağar tarafından dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e sunum yapıldığı ve bu doğrultuda karar alındığı, alınan kararın gereğinin yerine getirildiği, faili meçhul cinayetlerin bu doğrultuda Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi ilgili şüphelilerce işlendiği iddia edilmiştir” denildi.