13 Barodan Yargıya ‘Sedat Peker’ Çağrısı

Doğu ve Güneydoğu’daki 13 baro, organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan ve internet üzerinden yaptığı paylaşımlar, Türkiye’de tartışmalara neden olan Sedat Peker’in açıklamalarının ihbar kabul edilmesi çağrısı yaptı. Barolar yaptıkları ortak açıklamada, Peker’in açıklamalarıyla ilgili hukuki süreçlerin işletilmesini istedi.
Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından yapılan ortak açıklamada, Sedat Peker’in açıklamalarında sözünü ettiği bazı olaylara dikkat çekildi.
"Yargıyı Göreve Davet Ediyoruz" başlıklı açıklamada Peker’in; gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri, Kürt işadamları Savaş Buldan, Behçet Cantürk ve diğer Kürt işadamlarının öldürülmesi gibi olaylara vurgu yapıldı. Açıklamada cinayetlerin Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi isimlerce işlediği iddiasının Peker tarafından gündeme getirildiği belirtilerek, “Mehmet Ağar tarafından dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e sunum yapıldığı ve bu doğrultuda karar alındığı, alınan kararın gereğinin yerine getirildiği, faili meçhul cinayetlerin bu doğrultuda Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi ilgili şüphelilerce işlendiği iddia edilmiştir” denildi.
“Adli süreç işletilsin”
Peker’in açıklamalarından sonra Cumhuriyet savcılarının harekete geçmesinin hukuk devletinin bir gereği olduğunu ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Cumhuriyet savcılarının Sedat Peker’in beyanlarında yer, kişi ve zaman belirtmek suretiyle ortaya koyduğu vahim iddia ve tanıklıkları bir suç ikrar ve ihbarı olarak kabul edip soruşturma açmaları görevlerinin gereğidir. Cumhuriyet savcılarının açacakları soruşturmalarla kamuoyuna yansıyan yeni bilgiler ışığında bu karanlık dönemi bütün yönleriyle hızlı ve etkili bir şekilde soruşturarak failleri yargı önüne çıkarması gerekmektedir. Aksi durum yargının varlığının inkarı olup, bunun demokratik bir hukuk devleti sisteminde kabulü mümkün değildir.”
Açıklamada Peker’in açıklamalarının ihbar kabul edilmesi ve Cumhuriyet savcılarınca soruşturma açılarak, ilgililer hakkında gerekli adli süreçlerin işletilmesi talep edildi.
Şanlıurfa Barosu’ndan suç duyurusu
Bu arada Şanlıurfa Barosu, Peker’in açıklamalarında adı geçenlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Suç işleyen herkes hukuk önünde hesap vermelidir. Yıkılacak duvarın ve altında kimlerin kalacağı hesabı yapmadan Şanlıurfa Barosu olarak, Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım, Korkut Eken ve arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulunduk.”