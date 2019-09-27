"13. Beyoğlu Sahaf Festivali" başladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin gençlerin kitaba olan ilgisinin ve sevgisinin artmasına vesile olacağına inandığını belirterek, "Hep birlikte bu toprakların değerlerini kuşandığımızda, bu milletin değerleriyle düşündüğümüzde, bizi biz yapan değerlerle muhakeme yaptığımızda ve yazdığımızda inanıyorum ki bizden beklenenleri yerine getirmiş olacağız. Bizim medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir." dedi.

Festival alanında ayrıca, 19 Ağustos'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un kitaplarının sergilendiği bir hatıra alanı da bulunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın sahafı ağırlayan festivalde, nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler de meraklılarıyla buluşuyor.

Taksim Meydanı'ndaki açılış etkinliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, gazeteci ve yazar Ferhat Ünlü ile yazar İsmail Kılıçarslan'ın yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı.

Yıldız, yazar Cemil Meriç'in "Kitap; istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür" sözünü hatırlatarak, böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Millet, edebiyattan ibarettir"

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler ise kitap için yapılan festivallerin ve fuarların, kültür dünyamız için faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'deki bütün belediyelerin bu tarz etkinlikler yapması gerektiğini söyledi.

Bir milletin edebiyatına sahip çıktığı sürece millet olabileceğini belirten Bakiler, "Millet, edebiyattan ibarettir. Eğer bir milletin edebiyatı yoksa o millet kuru kalabalıktan ibarettir. Necip Fazıl da böyle söylüyor, 'bir milletin edebiyatı yoksa hiçbir şeyi yok demektir'. Milletin bir kültür birliği olduğunu ortaya koyan mütefekkirlerimiz var. Bu kültür birliğini ele aldığımızda karşımıza o milletin dili, inancı, tarih şuuru, gelenek ve görenekleri çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Yıldız, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e 1959'da ilk şiirinin yayımladığı "Hisar" dergisini hediye etti.

Festival, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

