13 bin leyleğe yuva

İZMİR, (DHA) - DOĞAYI ve doğal hayatı koruma bilinciyle 2009'da başlatılan, birçok ödülün verildiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca örnek gösterilen 'Leyleklere Yeni Yuva Projesi' ile 10'uncu yılda da leylekler yuvalandırılıyor. Proje kapsamında, her yıl 13 bine yakın leyleğe yuva sağlanıyor.

Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Bereket Enerji Grubu'nun elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren ADM ve GDZ elektrik dağıtım şirketleri tarafından sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirilen 'Leyleklere Yeni Yuva Projesi', 10'uncu yılda daha fazla leyleğe yuva oluyor. ADM ve GDZ elektrik dağıtımın hizmet bölgeleri Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ile Manisa'da çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vermek için 2009 yılında başlatılan projenin 10'uncu yıl dönümü kutlanıyor. Her yıl 13 bine yakın leylek, elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel platformlarda yuvalanıyor. Leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında her yıl düzenli olarak, göç mevsimi öncesi, hatlarda ve teçhizatta yalıtım çalışması yapılırken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilip, leyleklerin hayatı güvenceye alınıyor. Yapılan yuva ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalışmaları ile 13 bine yakın leylek güvende yaşıyor.

Sürdürülebilir doğaya katkı sunma hedefiyle hayata geçirdikleri, ödüllü 'Leyleklere Yeni Yuva Projesi' için konuşan ADM- GDZ Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim Müdürü Fatma İyilikçi, "Sürdürülebilir çevre hassasiyetiyle başlattığımız, hem bakanlık hem de diğer paydaşlarımız tarafından örnek gösterilen projemizi 10'uncu yılında devam ettirmek bizim için bir gurur kaynağı. Projeyi uygulamaya alarak, göç mevsimlerinde elektrik çarpılması nedeniyle yaşanan leylek ölümlerinin önüne geçtik. Geniş bir paydaş ağını da harekete geçirdiğimiz ve ödüller almaya devam ettiğimiz projemiz kapsamında Avşar köyünde leylekler için elektrik direklerimize yeni özel yaşam platformları yerleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

