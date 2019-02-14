13 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerindeki 13 camiye girerek, hırsızlık yapan Özcan Yıldırım polis tarafından yakalandı. Yıldırım, tutuklandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Gebze, Çayırova ve Darıca'da bulunan camilere art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Elektronik eşyaların çalındığı camiler ile çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polisi hırsızlık olaylarını Özcan Yıldırım'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yıldırım, 13 cami ile bir internet kafeden hırsızlık yaptığını, çaldığı eşyaları ise Gebze'de ikinci el elektronik eşyalar satan H.K.'ya sattığını itiraf etti. H.K.'ya ait iş yerinde yapılan aramada çalıntı 1 adet televizyon ve 2 adet monitör ele geçirildi.

Polis iş yeri sahibi H.K.'yı da gözaltına aldı. H.K. hakkında 'hırsızlık malı satın almak' suçundan soruşturma başlatılırken, adliyeye sevk edilen Özcan Yıldırım tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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