13 çocuklu anne koronadan nedeniyle hayatını kaybetti

35 yaşındaki Sonia Partridge Salı günü tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Sonia (solda) ve eşi Kerry-Ann Partridge
Sonia’nın gözü yaşlı eşi Kerry-Ann, karısının kaybıyla ilgili “Onun yüzü gözlerimin önünden gitmiyor, onu unutmak istemiyorum” dedi.
13 çocuk sahibi olan Sonia, beden ölçüleri nedeniyle sürekli zorbalığa maruz kalsa da, çocuklarına “kimsenin ne düşündüğünü umursamamayı” öğreterek, onlara güven aşıladı.
Sonia’nın iki çocuğu, Kerry-An’in de altı çocuğu vardı. Sperm bağışı yoluyla çift beş çocuk sahibi daha oldu.
Eşinin ölümü üzerine göz yaşlarına boğulan Kerry-Ann, “Onu görmek umuduyla odaya giriyorum ve orada olmadığını fark ediyorum. Hiçbir şeyin farkına varmayan küçük çocuklarımızın etrafta koşuşmasını izliyorum. Çocuklarımızın büyüdüğünü göremeyecek olmayı kabullenmek çok zor” dedi.
Kerry, eşi Sonia hakkında “O herkesi tutkuyla sevdi” dedi. Kronik hastalıkları olan Sonia geçtiğimiz Cuma günü hastaneye kaldırıldığında yalnızca birkaç kelime söyleyebilecek haldeydi. Oksijen makinesine bağlandıktan çok kısa süre sonra da hayatını kaybetti.
Kerry, ev sahipleri tarafından tahliye bildirimi gönderildiğini, Sonia’nın cenaze masraflarını karşılamak ve kış boyu kendilerine destek olmak amacıyla bir bağış toplama etkinliği düzenlediğini söyledi.
Kerry-Ann, Sonia’nın ailenin bel kemiği olduğunu söyledi.
Kerry-Ann, Sonia’nın kaybından sonra onun sevdiği şeyleri yaptığını söyledi.
Annesini hastanede ölmeden önce gören 16 yaşındaki Meera Jo “Anlatmaya kelimeler yetmez. Hayatımızda kocaman bir boşluk oldu. Küçük kardeşlerime onun eve bir daha gelmeyeceğini söylemek çok zor. O herkesi hep kendinden önde tutardı ve bir daha eve gelmeyecek. Salak gibib hissediyoruz, sürekli ağlıyoruz.
Güldüğümüzde ise kendimizi suçlu hissediyoruz, çünkü o artık bizimle gülemeyecek” dedi.
Evde Sonia’nın sevdiği aktiviteleri yaptıklarını söyleyen Kerry “Ev işi yapıyoruz ve Noel süslerini çıkardık. O Noel’i çok severdi, yılın en sevdiği zamanıydı. Yaptığı her şeye sanki bir sihir katardı” dedi.
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