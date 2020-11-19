13 çocuklu anne koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

35 yaşındaki Sonia Partridge Salı günü tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Sonia (solda) ve eşi Kerry-Ann Partridge



Sonia’nın gözü yaşlı eşi Kerry-Ann, karısının kaybıyla ilgili “Onun yüzü gözlerimin önünden gitmiyor, onu unutmak istemiyorum” dedi.

13 çocuk sahibi olan Sonia, beden ölçüleri nedeniyle sürekli zorbalığa maruz kalsa da, çocuklarına “kimsenin ne düşündüğünü umursamamayı” öğreterek, onlara güven aşıladı.

Sonia’nın iki çocuğu, Kerry-An’in de altı çocuğu vardı. Sperm bağışı yoluyla çift beş çocuk sahibi daha oldu.

Eşinin ölümü üzerine göz yaşlarına boğulan Kerry-Ann, “Onu görmek umuduyla odaya giriyorum ve orada olmadığını fark ediyorum. Hiçbir şeyin farkına varmayan küçük çocuklarımızın etrafta koşuşmasını izliyorum. Çocuklarımızın büyüdüğünü göremeyecek olmayı kabullenmek çok zor” dedi.

HERKESİ TUTKUYLA SEVDİ

Kerry, eşi Sonia hakkında “O herkesi tutkuyla sevdi” dedi. Kronik hastalıkları olan Sonia geçtiğimiz Cuma günü hastaneye kaldırıldığında yalnızca birkaç kelime söyleyebilecek haldeydi. Oksijen makinesine bağlandıktan çok kısa süre sonra da hayatını kaybetti.