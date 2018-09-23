İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren "13. Contemporary Istanbul" bugün sona erecek.

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, 400'ü yabancı yaklaşık 650 sanatçının toplamda 2 bin eseri yer alıyor.

- "İstanbul bizim için bir sanat merkezi"

"13. Contemporary Istanbul"a bu yıl Dubai'den katılan Andakulova Gallery kurucusu Natalya Andakulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara fotoğraf sanatçıları Max Penson ile Almagul Menlibayeva'nın eserleriyle katıldığını söyledi.

Andakulova, galeride Max Penson'un 1920'li yıllardaki eserlerinin görülebileceğini kaydederek, "Onun eserlerinin en ünlüsü genç bir Özbek kadın portresi olan 'Madonna' adlı eseridir. Menlibayeva'nın da fotoğraflarında Türkmenistan ve Özbekistan'ın tarihten bu yana modern geçişleri yer almakta." dedi.

Sanatçı Menlibayeva'nın eserlerinde doğada yaşanan sıkıntıları ele aldığına işaret eden Andakulova, şöyle devam etti:

"Örneğin Aral Gölü'nün kurumasıyla ilgili çektiği fotoğraflar var. Ayrıca feminizm konulu fotoğrafları var. Biz ikinci kez Contemporary Istanbul'a katılıyoruz galeri olarak. İstanbul gerçekten bizim için bir sanat merkezi. Buraya katılan birçok sanatçı, galeri, dünyanın her tarafından özellikle bienaller ve Contemporary için buraya geliyor. Contemporary için bize göre dünyanın en büyük sanat fuarlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Buraya gelen sanatseverler de eserlerle çok ilgili ve merak ediyorlar, soru soruyorlar. Özellikle gençlerden çok güzel geri dönüşümler aldık. Gelecek sene de gelmek istiyoruz. "