13. Contemporary Istanbul'un ön izlemesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - 13. Contemporary Istanbul'un basın ve özel davetliler için ön izlemesi gerçekleştirildi.
İstanbul Kongre Merkezi'nde, 20-23 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak fuarın sadece özel konuklara yönelik gösterimi yoğun ilgi gördü.
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sanata verilen önemin giderek arttığını, sanat ortamının büyüyerek geliştiğini söyledi.
Geçen seneki fuar ziyaretçilerine ilişkin bilgi veren Güreli, şunları kaydetti:
"Geçen sene fuarı ziyaret eden 81 bin kişinin yüzde 50,5'i 35 yaşın altında, yüzde 61'i hanım. Bunlar çok önemli göstergeler, burada bu profilleri görüyoruz. Fuardaki 83 galerinin 54'ü yurt dışından, 22 farklı ülkeden geldi. Burası çok büyük bir sergi alanı ve 2 bin 500'e yakın sanat eseri burada sergileniyor."
Basın ve özel davetlilerin ziyaretine açılan ilk gününde 10 binden fazla kişinin fuarı ziyaret etmiş olacağını belirten Güreli, genç sanatçıların eserlerinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
Ali Güreli, "Bu sene 5. yılına gelen, dünyanın teknolojilerinden etkilenen sanatın sergilendiği 'Plugin' adlı bölümümüz yine var. Bütün dünyadan 18 sanatçı 'Plugin' adlı bölümde eserlerini sergiliyor. Burada, yeni medya dediğimiz dijital sanatlar, dijital dünyanın gelişmesinden etkilenen sanatlar sergileniyor." ifadelerini kullandı.
Güreli, 30'a yakın konuşmacıyla dün düzenlenen 5 ayrı panelden oluşan konferans serisi çerçevesinde sadece sanat değil, sanatla etkileşim içinde olan birçok düşünce, disiplin ve mesleğin de bir araya gelip tartışıldığını kaydetti.
Çağdaş İstanbul Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı'nı kurduklarını hatırlatan Güreli, "Burada eğitim başı çekiyor. Çünkü bahsettiğim genç insanların eğitilmeleri cesaretlendirilmeleri, sanata daha yaklaşmaları, kendi çocuklarına sanat aşılamaları ve daha bilinçli bir şekilde sanat satın almaları eğitimle mümkün olacak. Vakfımız önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın eğitimini sağlamaya çalışacak." diye konuştu.
Fuar kapsamında, Görsel Sanatlar Vakfı'nın (GÖRSAV) Şişli Belediyesi'yle düzenlediği sergide Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil’in eserlerinin yer aldığı seçki sanatseverlerin karşısına çıktı.
Bir otel odasının düşündürdüğü kavramlardan yola çıkarak hazırlanan "Blue Hotel-Every Room is Lonely", aynı anda aynı sanatçıların odalarına müdahalelerinden oluşan sergiye Conrad İstanbul Bosphorus Oteli ev sahipliği yaptı.
Yerli ve yabancı galerilerin bünyesinde barındırdığı yüzlerce eserin sergilendiği fuarda, resim, fotoğraf ve dijital sanatlara dair çalışmalar dikkati çekti.
Ayrıca sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Ölümsüzlük Odası" isimli eseri de fuarın girişinde izlenime sunuldu.
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul'un açılışı, yarın yapılacak.
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