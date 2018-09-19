13. Contemporary Istanbul'un ön izlemesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - 13. Contemporary Istanbul'un basın ve özel davetliler için ön izlemesi gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde, 20-23 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak fuarın sadece özel konuklara yönelik gösterimi yoğun ilgi gördü.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sanata verilen önemin giderek arttığını, sanat ortamının büyüyerek geliştiğini söyledi.

Geçen seneki fuar ziyaretçilerine ilişkin bilgi veren Güreli, şunları kaydetti:

"Geçen sene fuarı ziyaret eden 81 bin kişinin yüzde 50,5'i 35 yaşın altında, yüzde 61'i hanım. Bunlar çok önemli göstergeler, burada bu profilleri görüyoruz. Fuardaki 83 galerinin 54'ü yurt dışından, 22 farklı ülkeden geldi. Burası çok büyük bir sergi alanı ve 2 bin 500'e yakın sanat eseri burada sergileniyor."

Basın ve özel davetlilerin ziyaretine açılan ilk gününde 10 binden fazla kişinin fuarı ziyaret etmiş olacağını belirten Güreli, genç sanatçıların eserlerinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.