MAGAZİN
  4. 13. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

13. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla başladı.

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla başladı. Fuara gelen ziyaretçiler ise içeriye girmek için uzun süre kuyrukta sıra bekledi.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde fuarın açış töreni yapıldı.

“Kitap okumak ve okutmak önemlidir”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, “Kitap okumak insanın kendisine güvenini arttırır. Kitap okumak ve okutmak önemlidir. Fuarın hem coşkulu, hem çok ziyaretçi alması alanın yetmediği anlamına geliyor. Karar aldık fuarı genişletiyoruz" diye konuştu.

“Çocuklar ileri de bize yön verecek”
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, 2020 yılının ilk fuarının kitap fuarı olmasının önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, "Çukurova Kitap Fuarı çok önemli. Bugün kapıdan ziyaretçi olarak giren çocuklarımız ileri de kültür ve sanatımıza yön verecekler. Kitap fuarları okuyan, okuduğunu aktaran insanların buluştuğu müstesna ortamlardır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri stantları gezdi. Fuarı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin ise içeriye girmek için uzun kuyruk oluşturması dikkat çekti. Öte yandan içeride bazı okurlar ise yere oturarak kitap okudu.

“Fuarları faydalı buluyorum”
Oğluyla birlikte kitap fuarını gezen Rüya Sağlamer de, “İlk gün diye daha sakin. Sakin olduğu için mutluyum. Rahatça geziyorum. Bir çok kitabı internette gördüm ama içeriğini inceleyememiştim. Burada hepsine bakıyorum faydalı buluyorum fuarları” dedi.
Yağmur Bozkaya isimli öğrencide, “Kitap almak için geldim. Çeşit çeşit kitaplar var. Hepsi de güzel. Daha geziyorum alacaklarım var. Çeşit çeşit almak istiyorum” diye konuştu.
12 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 77 kültür etkinlikleri gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske olduTTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu
75 bin eser konteynırda çürüyor75 bin eser konteynırda çürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Snoop Dogg’dan ninni albümü

Snoop Dogg’dan ninni albümü

Oyuncu Ercüment Doğan hayatını kaybetti

Oyuncu Ercüment Doğan hayatını kaybetti

Samsun’da ’Bozkırın Sesi’ yankılandı

Samsun’da ’Bozkırın Sesi’ yankılandı

TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.