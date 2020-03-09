13. Cuma'nın neden uğursuz olduğuna inanılıyor?

Bir çok Amerikalı 13. Cuma'nın uğursuz bir gün olduğuna inanıyor. Bu yıl, yani 2020 yılının 13. Cuması, Mart'ın 13'üne denk geliyor. Peki ABD halkı 13. Cuma'dan gerçekten korkuyor mu?

2019 yılının Eylül ayında YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette ABD'lilerin 13. Cuma'dan sanılan kadar korkmadığı ortaya çıktı.

ABD'lilerin yüzde 35'i kendilerini 'hiç batıl inançlı değil' olarak tanımlarken, yüzde 31'i 'artık batıl inançlı değilim' diyor.

'Çok batıl inançlıyım' diyenlerin sayısı ise halkın sadece yüzde 9'una tekabül ediyor.

13 SAYISI NEDEN UĞURSUZ?

Rakamları toplamı tam kare olan en küçük asal sayıdır 13. 12 sayısı bire, ikiye, üçe, dörde, altıya ve haliyle on ikiye bölünürken, özellikle paranın olmadığı dönemlerde 13 parçalık bir malı pay etmek her zaman sorunlara ve kanlı kavgalara yol açmıştır.

13 sayısının mitolojik kökeni ise İskandinav Mitolojisinde Dünya'nın yöneticileri olan tanrılar grubuna kadar dayanır. İyilik tanrısı Balder, bir gün yemek verir. Ziyafete 12 tanrı davet edilir fakat davet edilmemesine rağmen o yemeğe gelen başka bir tanrı vardır; Loki. Yalan ve hile tanrısı olan Loki, bu davetin 13. kişisi olmakla kalmayıp, iyilik Tanrısı Balder’i de öldürmüştür.