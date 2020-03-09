HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 13. Cuma'nın neden uğursuz olduğuna inanılıyor?

13. Cuma'nın neden uğursuz olduğuna inanılıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 10:27 | Son Güncelleme

Bazılarımızın hayatında batıl inançlar bir çok kritik aşamada söz sahibi. Özellikle ABD'de yapılan bir anket batıl inançların hayatımıza ne kadar etki ettiğini gözler önüne seriyor. Amerikalıların en büyük batıl inancı olan 13. Cuma neden uğursuz sayılıyor?

13. Cuma'nın neden uğursuz olduğuna inanılıyor?

Bir çok Amerikalı 13. Cuma'nın uğursuz bir gün olduğuna inanıyor. Bu yıl, yani 2020 yılının 13. Cuması, Mart'ın 13'üne denk geliyor. Peki ABD halkı 13. Cuma'dan gerçekten korkuyor mu?

2019 yılının Eylül ayında YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette ABD'lilerin 13. Cuma'dan sanılan kadar korkmadığı ortaya çıktı.

ABD'lilerin yüzde 35'i kendilerini 'hiç batıl inançlı değil' olarak tanımlarken, yüzde 31'i 'artık batıl inançlı değilim' diyor.

'Çok batıl inançlıyım' diyenlerin sayısı ise halkın sadece yüzde 9'una tekabül ediyor.

13 SAYISI NEDEN UĞURSUZ?

Rakamları toplamı tam kare olan en küçük asal sayıdır 13. 12 sayısı bire, ikiye, üçe, dörde, altıya ve haliyle on ikiye bölünürken, özellikle paranın olmadığı dönemlerde 13 parçalık bir malı pay etmek her zaman sorunlara ve kanlı kavgalara yol açmıştır.

13 sayısının mitolojik kökeni ise İskandinav Mitolojisinde Dünya'nın yöneticileri olan tanrılar grubuna kadar dayanır. İyilik tanrısı Balder, bir gün yemek verir. Ziyafete 12 tanrı davet edilir fakat davet edilmemesine rağmen o yemeğe gelen başka bir tanrı vardır; Loki. Yalan ve hile tanrısı olan Loki, bu davetin 13. kişisi olmakla kalmayıp, iyilik Tanrısı Balder’i de öldürmüştür.

13. CUMANIN NEDEN UĞURSUZ OLDUĞUNA İNANILIYOR?

Hristiyanlık inancına göre ise Hz. İsa`nın bir cuma günü çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde toplam 13 kişi bulunuyordu; İsa ve 12 havari. Sonraları 13 sayısını çağrıştıran bu sayının içinde geçtiği her şey lanetli, kötü, korkunç olarak nitelendirilmeye başlandı.

Fransa Kralı Philippe ile Papa Clemens’in işbirliği sonucu tapınak şövalyelerinin çoğu tutuklanmış ve engizisyon mahkemelerinde yargılanmıştı. Karar sonucu ilk yakılarak öldürülme 13 Ekim 1307 yılı, Cuma günü gerçekleşmiştir. 13 rakamının uğursuzluğu ve ‘Kanlı Cuma’ nın kaynağı, bu engizisyon zulmüne de dayandırılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
13. Cuma uğursuz cuma 13. cuma neden uğursuz

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Diğer Haberler
İki hafta boyunca tüm resmi programlar iptal!

İki hafta boyunca tüm resmi programlar iptal!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Koronavirüs paniği yaşayan Avustralya’da, iki kadın tuvalet kağıdı yüzünden birbirine girdi

Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

MH17: Malezya uçağının 2014'te düşürülmesiyle ilgili dava Hollanda'da başlıyor

Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili dava başlıyor

Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.