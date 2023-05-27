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  4. 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucu ne zaman açıklanır? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

13. Cumhurbaşkanı kim olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucu ne zaman açıklanır? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

27.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yarın 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. İlk turda en çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapılacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve yayın yasaklarının kalkmasının hemen ardından canlı seçim sonuçları Mynet.com'da yayınlanacak.

13. Cumhurbaşkanı kim olacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucu ne zaman açıklanır? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçmenler, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu pusulalarda oylarını kullanacaklar. Oy kullanma işlemi 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il il seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucu ve oy oranları anbean Mynet.com'da yer alacak.

13. CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

Tüm Türkiye yarın 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sadece saatler kaldı.

Seçmenler yarın saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Oy verme işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kaldırılmasının ardında Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
13. cumhurbaşkanı

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