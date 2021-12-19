13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın, gündüz Emek Mahallesi’nde İlhan Aydemir'e ait eve hırsızlık yapmak amacıyla geldi.

13 DAKİKADA 4 BİN DOLAR VE 250 GRAM ALTIN ÇALDILAR

Aydemir ve aynı evde yaşayan annesi ile eşinin evde olmadığı sırada şüpheliler eve girdi. Zanlılar, 13 dakikada evdeki kasadan 4 bin dolar parayı ve 250 gram altını alarak kaçtı.

İlerleyen saatlerde evlerine gelen Aydemir ailesi hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hırsızların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (AA)



