13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

Kursiyerlere, AFAD uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerde, kursiyerler, deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"na katılanlar, programın ikinci haftasında, Özel Harekat Başkanlığı'nda başlayan eğitimlerini Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sürdürüyor.

Kursiyerler, polislerin düzenlediği baskın tatbikatlarında senaryo gereği rehin alınmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığı'na gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünelin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Saha eğitimleri kapsamında, 10 Eylül Pazartesi günü Özel Harekat Başkanlığı eğitim alanı olan Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine götürülen kursiyerlere önceden haber verilmeden, olası pusu örnekleri birebir yaşatıldı. Kursiyerler, aniden bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı. Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü alan kursiyerler, aydınlatma fişeği atıldığında yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Sırbistan'dan katılan kursiyer Drazen Radulov AFAD eğitimini değerlendirerek, "Helikoptere bindik çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir deneyimdi. Bazı eğitimler çok zor olsa da gerçekten zevk aldım. Çok şey öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi sadece işimizde değil, günlük yaşamımızda da kullanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Radulov, savaş bölgelerinde bomba, patlamalar ve silah sesleri duyduklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiğini anlattı.

Radulov, "Gece boyunca sürünme, saklanma ve intikal gibi eğitimlerle kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Kurduğumuz mevzileri nöbet tutarak korumamız gerekiyordu. Gece boyunca sadece bir veya iki saat uyuduk ve geri yürüyerek eğitime devam ettik. Eğitime tekrar katılma şansım olsaydı katılırdım, harika bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kenya'dan katılan Asili Nasra Galgalo ise Özel Harekat eğitiminin heyecanlı ve aynı zamanda çok zor olduğunu söyledi.

Ülkesinde muhabir olarak çalışan Galgalo, "Eğitim harikaydı, aynı zamanda çok zor. Düştüğümde, güçlü olmak için kalkmamı ve devam etmemi söylediler. Bu harika bir deneyim. Gelecek eğitimler için hazırım. Bu mükemmel bir deneyim oldu benim için." diye konuştu.