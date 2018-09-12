İSTANBUL (AA) - Güney Kore'de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, "En İyi Gösteri ve Yürüyüş" dalında altın madalyanın sahibi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları'nın 13.'sü Güney Kore'nin Chungju şehrinde gerçekleştiriliyor. 10-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarışıyor.
13. Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk iki gününe damga vurdu.
Açılış seremonisi esnasında düzenlenen "En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş" kategorisinde İstanbul İtfaiyesi'nin tulumbacılar kıyafeti ile yaptığı gösteri ve yürüyüş birinciliğe layık görüldü. İtfaiyeciler takım halinde 33 altın madalya ve Muster Kupası'nın sahibi oldu. İlk gün yapılan yarışmalarda "En iyi İtfaiye Aracı Sürücüsü" dalında Hakan Kurçenli gümüş madalya kazandı. Yüzme branşında yapılan yarışlarda ise, Hüsnü Fil, 100 metre serbest yüzmede gümüş, 50 metre serbest yüzmede ise bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre serbest yüzme yarışında ise Ferhat Çömlekçioğlu, Nurettin Ünal Süleyman Habib Katmer ve Hüsnü Fil, 4 gümüş madalya elde ettiler.
İkinci gün yarışlarında, Powerlifting kategorisinde 67,5 kilogramda Şükrü Akyıldız kaldırdığı 350 kilogram ve 82 kilogramda, Selçuk Kutluer kaldırdığı toplam 465 kilogram ile altın madalya kazandılar. 67,5 kilogramda Mustafa Yıldız kaldırdığı 300 kilogram ve 75 kilogramda Barbaros Baran 410 kilogram ile gümüş madalyanın sahibi oldular. 67,5 kilogramda Hamdi Akyıldız 290 kilogram, 75 kilogramda Nurettin Ertekin, 405 kilogram ve 90 kilogramda Erman Kendibaşına kaldırdığı toplam 480 kilogram ile bronz madalyayı boyunlarına taktılar. Bodybuilding (vücut geliştirme) kategorisinde ise 90 kilogramda Erman Kendibaşına bronz madalyanın sahibi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları'nın en başarılı takımı oldu.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum