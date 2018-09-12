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13. Dünya İtfaiye Oyunları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

Güney Kore'de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen yarışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, "En İyi Gösteri ve Yürüyüş" dalında altın madalyanın sahibi oldu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları'nın en başarılı takımı oldu

İSTANBUL (AA) - Güney Kore'de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, "En İyi Gösteri ve Yürüyüş" dalında altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları'nın 13.'sü Güney Kore'nin Chungju şehrinde gerçekleştiriliyor. 10-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarışıyor.

13. Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk iki gününe damga vurdu.

Açılış seremonisi esnasında düzenlenen "En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş" kategorisinde İstanbul İtfaiyesi'nin tulumbacılar kıyafeti ile yaptığı gösteri ve yürüyüş birinciliğe layık görüldü. İtfaiyeciler takım halinde 33 altın madalya ve Muster Kupası'nın sahibi oldu. İlk gün yapılan yarışmalarda "En iyi İtfaiye Aracı Sürücüsü" dalında Hakan Kurçenli gümüş madalya kazandı. Yüzme branşında yapılan yarışlarda ise, Hüsnü Fil, 100 metre serbest yüzmede gümüş, 50 metre serbest yüzmede ise bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre serbest yüzme yarışında ise Ferhat Çömlekçioğlu, Nurettin Ünal Süleyman Habib Katmer ve Hüsnü Fil, 4 gümüş madalya elde ettiler.

İkinci gün yarışlarında, Powerlifting kategorisinde 67,5 kilogramda Şükrü Akyıldız kaldırdığı 350 kilogram ve 82 kilogramda, Selçuk Kutluer kaldırdığı toplam 465 kilogram ile altın madalya kazandılar. 67,5 kilogramda Mustafa Yıldız kaldırdığı 300 kilogram ve 75 kilogramda Barbaros Baran 410 kilogram ile gümüş madalyanın sahibi oldular. 67,5 kilogramda Hamdi Akyıldız 290 kilogram, 75 kilogramda Nurettin Ertekin, 405 kilogram ve 90 kilogramda Erman Kendibaşına kaldırdığı toplam 480 kilogram ile bronz madalyayı boyunlarına taktılar. Bodybuilding (vücut geliştirme) kategorisinde ise 90 kilogramda Erman Kendibaşına bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları'nın en başarılı takımı oldu.

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