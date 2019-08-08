HABER

13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir ay içinde 13 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir ay içinde 13 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlardan 3'ü tutuklandı.

Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir’de geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızların görüntüsüne ulaştı. 13 evden meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, bilgisayar ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 20 bin lira değerinde çalıntı ziynet eşyası ile 7 bin lira nakit para bulundu.

Polislerin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Hüseyin U.(19)'nun 57 adet suç kaydı, Batuhan R.(20)'nin 22 adet suç kaydı, Ülker A.(28)'nın 35 adet suç kaydı, Sadık D.(21) 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Hüseyin U., Batuhan R., Ülker A. tutuklanırken Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı13 eve giren azılı hırsızlar yakalandı

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Ceza yazan polisi, Hakkari'ye sürdürmekle tehdit etmişCeza yazan polisi, Hakkari'ye sürdürmekle tehdit etmiş
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildiErbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.