13 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini bu akşam vurması beklenen Florence Kasırgası'nın zayıflamasına rağmen sel baskını ve deniz sularının yükselmesi nedeniyle büyük hasara neden olacağını bildiriyor. Gazete, karaya vurduktan sonra yavaşlaması ve iki Carolina eyaletinin semalarında duraksaması beklenen kasırganın, sıcak okyanus sularından aldığı enerjiyle, aşırı miktarda yağışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Habere göre Florence Kasırgası, şiddet itibarıyla Kategori 4'ten kademeli olarak Kategori 2'ye indirildi, ancak boyutu büyüdü. Kasırganın kuzeye doğru yön değiştirerek yaz ayları boyunca normalin çok üzerinde yağış alan Virginia, Maryland, Pennsylvania ve Washington'a yeni bir şiddetli yağış dalgası getirmesi de uzmanların değerlendirdiği senaryolardan biri. Meteoroloji yetkilileri, Kuzey Carolina eyaletinin kıyı kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarının yarım metre ila 75 santimetreyi bulabileceğini, deniz seviyesindeki yükselmeninse 4 metreye ulaşabileceğini bildiriyor.

New York Times ise Trump Yönetimi ve Federal Acil Durum Dairesi FEMA'nın yaklaşmakta olan Florence Kasırgası sonrasında gösterecekleri çabaların ve atacağı adımların bir sınav niteliği taşıdığını yazıyor. Gazete, geçen yıl Amerika'yı üç büyük kasırganın vurmasının, özellikle Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'nun bir ada olmasının ve buradaki yerel hükümetin kaldıramayacağı kadar büyük bir yük altına girmesinin, Acil Durum Dairesi'nin işini zorlaştırdığı yorumunda bulunuyor. Ancak gazeteye göre durum bu sefer farklı olabilir. Bunun bir nedeni, Florence'ın 2018'in ilk büyük kasırgası olması. İkinci nedeni ise yerel yönetimlerin ve FEMA'nın hazırlık yapmak ve en çok etkilenecek kritik bölgelere personel ve ekipman aktarımı yapmak için oldukça uzun zamana sahip olmaları. Trump Yönetimi ve FEMA, geçen yılki Irma, Harvey ve Maria kasırgalarına zamanında yanıt veremedikleri, özellikle Porto Riko'da halkın çok uzun süre içme suyu, gıda ve elektrikten mahrum bırakılması nedeniyle şiddetle eleştirilmişti. Gazete, 2005 yılında Louisiana eyaletini vuran ve dönemin başkanı George W. Bush'un sicilinde, ihmalkar davrandığı gerekçesiyle uzun yıllar kara bir leke olarak anılan Katrina Kasırgası'ndan sonra, tüm doğal afetlerin başkanlar açısından son derece ciddi siyasi sonuçlar doğurduğunu hatırlatıyor.