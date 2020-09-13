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  4. 13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 527 oldu.

13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu.

Son 24 saatte 1102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi.

İşte 13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu...

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.

Ayrıntılar geliyor...

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