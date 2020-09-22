HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı

13 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı oldukları iddia edilen 13 şüpheli adliyeye çıkarıldı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette tamamlanan işlerimlerin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu Mahrem imamlığı yaptığı tespit edilen ve haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan; aralarında 1 aktif Polis Memuru, 1 aktif Komiser Yardımcısı, 5 aktif öğretmen, 1 aktif İnfaz Koruma Memuru, 4 özel sektör çalışanı ve biri işsiz olmak üzere toplam 13 kişi bulunuyor.

13 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı oldukları iddia edilen 13 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette tamamlanan işlerimlerin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu Mahrem imamlığı yaptığı tespit edilen ve haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan; aralarında 1 aktif Polis Memuru, 1 aktif Komiser Yardımcısı, 5 aktif öğretmen, 1 aktif İnfaz Koruma Memuru, 4 özel sektör çalışanı ve biri işsiz olmak üzere toplam 13 kişi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Kulağından canlı sinek çıktı: Kulağımın içinden garip sesler geliyordu
Kulağından canlı sinek çıktı
Rusya'dan yeni koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya'dan ikinci aşı açıklaması
Hatay'da çuvala dolanmış Nil kaplumbağası bulundu
Çuvala dolanmış halde bulundu
Hatay’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Korkunç! Kafa kafaya çarpıştılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.