13 FETÖ şüphelisi adliyeye çıkarıldı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı oldukları iddia edilen 13 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette tamamlanan işlerimlerin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu Mahrem imamlığı yaptığı tespit edilen ve haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan; aralarında 1 aktif Polis Memuru, 1 aktif Komiser Yardımcısı, 5 aktif öğretmen, 1 aktif İnfaz Koruma Memuru, 4 özel sektör çalışanı ve biri işsiz olmak üzere toplam 13 kişi bulunuyor.

