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13. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen festival kapsamında, çilek güzellik yarışması yapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 13. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi.

Sermayecik köyündeki festival, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol, festivalde yaptığı konuşmada, köydeki vatandaşların büyük emekle çilek yetiştirdiğini söyledi.

Emekleri karşılığında vatandaşların gelirlerinin de artacağını dile getiren Erol, "Bundan sonrası için hem Valilik hem de Özel İdare adına, üzerimize düşen ne varsa, elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da "Sermayecik ile birlikte ilimizde geçen yıl yaklaşık 230 dekarda 600 tona yakın çilek üretimi gerçekleşmiştir. 2019 yılında da ilimizde 650 ton civarında çilek üretimi bekliyoruz." dedi.

Köy Muhtarı Adem Gençdal ise Sermayecik'te yaklaşık yarım asırdır çilek üretildiğini vurgulayarak, "Sermayecik çileği, tadı, verimi, raf ömrünün uzun olması gibi özellikleriyle marka olup, çok yoğun talep görmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, çilek güzellik yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan çocuklara madalyaları AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş tarafından verildi.

Daha sonra çilek yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Festivale, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve vatandaşlar da katıldı.

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13.Çilek Festivali Sermayecik Yalova

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