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13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında cesedi bulundu

03.01.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Isparta’da 13 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, Burdur’da ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Isparta’da 13 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, Burdur’da ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Gülsüm Doğan’ın cesedini ilk bulan AFAD görevlisi Mehmet Çelikkaya, görgü tanıklarının ifadelerine göre arama faaliyetlerini Burdur yönüne çevirdiklerini belirterek, “Arama yaparken cesediyle karşılaştık. Sanki yatmış ve istirahat içinde gibiydi” dedi.
Sermet Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Annesini eve bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıkan Doğan, bir daha eve dönmedi. Ailesi Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Kentteki güvenlik kameralarından Doğan’ın elindeki bohça ile Gökçay mesirelik alanına doğru yürüdüğü belirlendi. Emniyet, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan için bu mevkii de arama çalışması başlattı.

Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı
Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. 4 gün boyunca yapılan aramalarda Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
Gülsüm Doğan’ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan’ın elinde bir bohça ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

13 gün sonra ölü olarak bulundu
Ekipler görgü tanıklarının ifadelerine göre arama çalışmalarını Gökçay mesirelik alanının üst tarafından Burdur’un Ağlasun ilçesine doğru giden dağlık bölgeye çevirdi. AFAD’ın bu bölgede yaptığı aramada Gülsüm Doğan’ın cesedi bulundu. Bölgeye Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre, Gülsüm Doğan’ın elbiselerini yere serdiği ve üzerinde uyur vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalışmasının ardından Doğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Gülsüm Doğan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

“Sanki yatmış ve istirahat içinde gibiydi”
Gülsüm Doğan’ın cesedini bulan ekipte yer alan AFAD görevlisi Mehmet Çelikkaya, görgü tanıklarının ifadelerine göre arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Çelikkaya, “Arama faaliyeti yaparken görgü tanıkları saat 5 sıralarında gördüklerini söylediler. Biz de hava kararana kadar 6 kilometre yürüyebilir diye hesap edip bu yol üzerinden geldik. Burada cesediyle karşılaştık. Uzun süre yürüdüğünü söylüyorlardı. O yüzden bu kadar yürüyebileceğini tahmin ettik. Herhangi bir şüpheli durum yok. Sanki yatmış ve istirahat içinde gibiydi. Aşağıda patika yollar var belki oradan gelmiş olabilir” dedi.

“Salı günü gördüm, Ağlasun mevkiine doğru gidiyordu”
Gülsüm Doğan’ı dağlık bölgede yürürken gördüğünü iddia eden Furkan Gıcır, “Gülsüm Doğan’ı 22 Aralık Salı günü görmüştük. Kendisi Ağlasun mevkiine doğru geliyordu. Biz ters istikametteydik. Burası yaklaşık 15 kilometre vardır. Biz gördüğümüzde hava kararmaya başlamıştı. Oradan buraya gelesiye kadar göz gözü görmezdi. Biz yanında kimseyi görmedik ama onu geçtikten sonra arkasında beyaz bir araba gördük. Ama onun muhtemelen olayla bir alakası yok. Çok üzücü bir durum” diye konuştu.

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