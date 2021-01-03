13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında cesedi bulundu

Isparta’da 13 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, Burdur’da ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Gülsüm Doğan’ın cesedini ilk bulan AFAD görevlisi Mehmet Çelikkaya, görgü tanıklarının ifadelerine göre arama faaliyetlerini Burdur yönüne çevirdiklerini belirterek, “Arama yaparken cesediyle karşılaştık. Sanki yatmış ve istirahat içinde gibiydi” dedi.

Sermet Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Annesini eve bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıkan Doğan, bir daha eve dönmedi. Ailesi Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Kentteki güvenlik kameralarından Doğan’ın elindeki bohça ile Gökçay mesirelik alanına doğru yürüdüğü belirlendi. Emniyet, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan için bu mevkii de arama çalışması başlattı.

Aramalara iz takip ve kadavra köpekleri de katıldı

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan’a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. 4 gün boyunca yapılan aramalarda Gülsüm Doğan’a ait herhangi bir ize rastlanmadı.