Test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde tablo halinde vatandaşlara her gün sunuluyor. 12 Haziran Cumartesi yayınlanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 6 bin 76, vefat sayısının ise 75 olduğu belirtilmişti. Vatandaşlar bugünkü koronavirüs tablosunu merak ediyor. Peki 13 Haziran Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

13 HAZİRAN PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Haziran Pazar koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosu yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

12 HAZİRAN CUMARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan 12 Haziran Cumartesi koronavirüs tablosuna göre test yaptıran kişi sayısı 218 bin 758 oldu. Hasta sayısı 503 olurken vaka sayısının 6 bin 76 olduğu belirtildi. İyileşen kişi sayısı 5 bin 112, vefat sayısı ise 75 olarak kaydedildi.

TÜRKİYEDE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı 33 milyon 668 bin 508'e ulaştı. 1. doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 975 bin 977 olurken, 2. doz aşıyı yaptıran kişi sayısının ise 13 milyon 692 bin 531 olduğu belirtildi.

