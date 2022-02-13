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13 ilde dev rüşvet operasyonu! Onlarca gözaltı var

13.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen "Görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda, haklarında yakalama kararı verilen 101 şüpheliden 61'i gözaltına alındı. 40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

13 ilde dev rüşvet operasyonu! Onlarca gözaltı var

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan şahısların, trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak sürücü belgelerinin zamanından önce geri verildiği, sürücü belgesi iptal edilen şahısların, sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden alınması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Raporları'nın yerine asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen "Silgeç" ismi verilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 101 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.

40 ŞÜPHELİNİN YALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" suçundan adliyeye sevk edildi.

40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

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Yozgat
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