HABER

13 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dev operasyon! Gözaltılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 03:50 | Son Güncelleme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

13 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dev operasyon! Gözaltılar var!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) TSK askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi.

Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.

Haklarında işlem yapılmayan 22'si muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4'ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan A.S., A.Ö., M.A.V., E.B., S.Ö., U.S., Ö.B., E.Ç., D.Y., S.B., İ.Ç., Y.K., E.C.D. 5 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden E.C.D., E.B. D.Y., A.S., E.Ç., Ö.B., S.Ç., A.Ö. ve Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!
Menderes Türel: Gelecek sene 16 milyon turist hedefliyoruzMenderes Türel: Gelecek sene 16 milyon turist hedefliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar

Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Golan Tepeleri hakkındaki kararına tepki

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü resmen açıkladı! 2500 polis alınacak

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde okullar iki gün tatil edildi

Denizli'de eğitime 'deprem' engeli!

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.