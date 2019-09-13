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13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu 41 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve El Nusra'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.  Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - BİNGÖL merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve El Nusra'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana dahil 13 ilde, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Adana'da, Özel Harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin evlerine baskınlar yapılırken, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği ile mühimmat, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerinin, işlemleri tamamlandıktan sonra Bingöl'e gönderileceği belirtildi.

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