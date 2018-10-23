13 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Bugün Konya merkezli 13 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirilirken, Konya'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında üst rütbelilerin de olduğu ifade edildi.

