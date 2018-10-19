13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Son derece yoğun bir katılımla gerçekleşecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'na 30 ülkeden, 60 şehirden 42 belediye başkanı ve 2 vali ile onlara eşlik edecek yaklaşık 200 katılımcı iştirak edecek." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, bir otelde düzenlenen toplantıda, Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünya Vatandaşları Örgütü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 13'ncüsü düzenlenecek "İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu"nun 20-23 Ekim'de yapılacağını belirten Türel, bu forumun daha önce Taşkent, Lanzhau, Almatı, Şiraz, Gaziantep, Yeosu, Urumçi, Bursa ve Kabil gibi 12 şehirde düzenlendiğini ifade etti.
- "Antalya, Avrupa'ya ulaşımı sağlayan en kritik limanlardan"
Türkiye'nin eski çağlardan bu yana coğrafi konumu nedeniyle Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, İpek Yolu'nun da en önemli noktalarından biri olduğunu vurgulayan Türel, "Güzel şehrimiz Antalya bu önemli ticaret güzergahının deniz yolu ulaşımını da sağlıyor. Antalya, Avrupa'ya ulaşımı sağlayan en kritik limanlardan biridir. Bu nedenledir ki İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'na Antalya'da ev sahipliği yapıyor olmamız bizler için ayrı bir önem ve değer içermektedir." dedi.
Antalya bölgesinin tarihteki adının kavimler ve milletler diyarı anlamına gelen "Pamfilya" olduğunu, bugün de Antalya'da birçok ülke vatandaşının huzur, refah ve uyum içinde yaşama fırsatı bulduğunu anlatan Türel, forumla tarihi yolu yeniden canlandırarak ülkeler arasındaki ticaret, kültürel, sosyal etkinlikleri arttırmayı, dünya barışına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
İpek Yolu forumuna yapılan diğer forumlardan daha yoğun geçeceğine işaret eden Türel, şöyle devam etti:
"Son derece yoğun bir katılımla gerçekleşecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'na 30 ülkeden, 60 şehirden 42 belediye başkanı ve 2 vali ile onlara eşlik edecek yaklaşık 200 katılımcı iştirak edecek. Bunun yanı sıra Türkiye'de İpek Yolu üzerinde bulunan şehirlerin belediye başkanları ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu da dahil olmak üzere pek çok saygın konuğumuz olacak. 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz forumda 3 konu başlığı altında oturumlar düzenlenecek. Bunlardan ilk oturumda 'Turizm, Küreselleşme ve İngilizce 6-E' olarak tabir ettiğimiz ekonomi, eğitim, çevre, etik, mühendislik ve eğlence konuları ele alınacak. İkinci oturumda 'Belediye Hizmet ve Yönetişimi ve 6-E', son oturumda ise 'Şehir İçi Diplomasi ve 6-E' konuları ele alınacak."
- "Dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı var"
WCO ve İpekyolu Birliği Başkanı Young Hoon Kwaak ise daha önce 12 şehirde forumu gerçekleştirdiklerini, 13. forumu da Antalya'da yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kwaak, "14 milyon turisti ağırlayan, her ülkeden her şehirden insanlara kucak açan Antalya, geçmişteki parlak pamfilya tarihiyle birlikte bugün de bütün insanları ve insanlığı kucaklıyor. Bu nedenle 12 forum arasında Antalya milat olacak. Gelecek nesillerin barış ve uyum içerisinde yaşaması adına Antalya gibi tarihsel şehirlerin önemi çok büyük." dedi.
İpek Yolu şehirlerinin tekrardan canlandırılması konusunda "küreselleşme" ve "lokalleşme" sorunu yaşadıklarını belirten Kwaak, WCO olarak yeni bir bakış açısı getirerek buna "glocalization" diyerek hem küreselleşme hem de yerelleşme anlayışını bir arada tutmayı planladıklarını ifade etti.
Antalya'dan başlayarak yeni bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Kwaak, "Bundan sonra yapılacak olan 12 İpek Yolu şehirleri Belediye Başkanları forumu için Antalya bir başlangıç, bir milat olacak. Daha önceki 12 forumda odak noktası İpek Yolu'ydu ama bundan sonra yapılacak olanlarda yüksek teknoloji, internet, data ve ticaret olacak." diye konuştu.
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