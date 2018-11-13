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13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

13.11.2018 22:23 | Son Güncelleme

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13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Türk istihbarat yetkililerinin elinde bulunan ve geçen ay CIA Başkanı Gina Haspel'la paylaşılan Kaşıkçı cinayetine ait kayıtlarda Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen timden bir kişinin telefonda sarfettiği ”patronuna söyle, işlem tamam” şeklindeki sözlerle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kastedildiğini yazıyor. Gazete, Suudi Arabistanlı yetkilinin bu sözlerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesi misyonunun tamamlandığının üst kademelere haber verilmesi şeklinde algılanabileceğini kaydediyor. Habere göre ses kaydı, istihbarat yetkililerine göre Kaçıkçı cinayetini Veliaht Prens'le ilişkilendiren en güçlü kanıt. Kayıtta Veliaht Prens'in adı doğrudan geçmese de Amerikalı yetkililer, ”patron” kelimesiyle Muhammed bin Selman'ın kastedildiğini kaydediyor. Telefon görüşmesini yapan ve görüşme sırasında Arapça konuşan Suudi yetkilininse İstanbul'a gönderilen 15 kişilik cinayet timinden Mahir Abdüllaziz Mutreb olduğu söyleniyor. Habere göre Türk istihbarat yetkilileri, Muhammed bin Selman'la sık sık seyahat eden güvenlik görevlisi Mutreb'in telefonda Veliaht Prens'in yardımcılarından biriyle konuştuğunu düşünüyor. Brookings Enstitüsü uzmanlarından eski CIA yetkilisi Bruce Riedel, böylesi bir telefon görüşmesinin son derece sağlam bir kanıt olduğunu kaydetti. Ancak gerek Türk gerekse bazı Amerikalı istihbarat uzmanları, kaydın yine de Mahir Mutreb'in Muhammed bin Selman'ı kastettiğinin yüzde yüz kanıtı olamayabileceğini düşünüyor

Washington Post ise ara seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediği seçim bölgelerinde yeniden sayım yapılmasını engellemek isteyen Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlere hile karıştırıldığı şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunun gözünde şüphe oluşturmaya ve seçimlere olan güveni sarsmaya çalıştığını yazıyor. Gazete, bunun en açık örneğinin Senato yarışının son derece çekişmeli geçtiği Florida eyaleti olduğunu kaydediyor. Habere göre yarışı çok az farkla önde götüren Cumhuriyetçi senatör adayı Rick Scott, Demokrat Partili rakibi Bill Nelson'ı oy hırsızlığı yapmakla suçladı. Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden sayım işlemlerini geçersiz kılma ve toplumda seçimlere olan güveni sarsma çabalarının eşgüdümlü olduğu gözleniyor. Gazete, Arizona'daki senato yarışını önde götüren Cumhuriyetçi Martha McSally'ninse oy sayımı devam ettikçe geriye düştüğü ve sonunda mağlubiyet ilan ettiğini yazıyor. Arizona'da bu yıl emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'in koltuğu ise böylelikle Demokrat Kyrsten Sinema'nın oldu. Sinema, Arizona'dan seçilen ilk kadın senatör.

Washington Post bugün ayrıca online perakende devi Amazon'dan uzun zamandır merakla beklenen, firmanın ikinci merkezini New York'ta ve Washington'a komşu Virginia eyaletindeki Crystal City'de kuracağı şeklindeki resmi açıklamanın bugün yapılabileceğini yazıyor. Gazete, Amazon'un bu iki yeni merkezde toplam 50 bin kişiye istihdam sağlanacağını, bölgeye milyarlarca dolarlık yatırım çekeceğini hatırlatıyor. Habere göre Amazon'un Crystal City'de bir merkez açacak olması, önümüzdeki on yıl içinde Washington ve civarını Silikon Vadisi'nin doğu kıyısı şubesi olarak şekillendirecek. Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'na sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Crystal City, şu anda kullanılmayan iş merkezleri ve eski binalarla dolu. Öte yandan bölge sakinleri, Amazon'un Crystal City'ye yerleşmesiyle toplu ulaşım, trafik, konut ve devlet okulları üzerinde ağır yük oluşacağı ve bölgedeki yaşam kalitesinin düşeceğinden kaygı duyuyor. Bölgedeki konut fiyatlarının yükseleceğini tahmin eden uzmanlar, bunun düşük gelirliler, ilk kez ev alacaklar ve kiracılar açısından dezavantajlı, ev sahipleri açısındansa avantajlı bir durum olacağı, bölgedeki gelir eşitsizliğininse derinleşeceği görüşünde.

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