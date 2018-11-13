13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Türk istihbarat yetkililerinin elinde bulunan ve geçen ay CIA Başkanı Gina Haspel'la paylaşılan Kaşıkçı cinayetine ait kayıtlarda Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen timden bir kişinin telefonda sarfettiği ”patronuna söyle, işlem tamam” şeklindeki sözlerle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kastedildiğini yazıyor. Gazete, Suudi Arabistanlı yetkilinin bu sözlerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesi misyonunun tamamlandığının üst kademelere haber verilmesi şeklinde algılanabileceğini kaydediyor. Habere göre ses kaydı, istihbarat yetkililerine göre Kaçıkçı cinayetini Veliaht Prens'le ilişkilendiren en güçlü kanıt. Kayıtta Veliaht Prens'in adı doğrudan geçmese de Amerikalı yetkililer, ”patron” kelimesiyle Muhammed bin Selman'ın kastedildiğini kaydediyor. Telefon görüşmesini yapan ve görüşme sırasında Arapça konuşan Suudi yetkilininse İstanbul'a gönderilen 15 kişilik cinayet timinden Mahir Abdüllaziz Mutreb olduğu söyleniyor. Habere göre Türk istihbarat yetkilileri, Muhammed bin Selman'la sık sık seyahat eden güvenlik görevlisi Mutreb'in telefonda Veliaht Prens'in yardımcılarından biriyle konuştuğunu düşünüyor. Brookings Enstitüsü uzmanlarından eski CIA yetkilisi Bruce Riedel, böylesi bir telefon görüşmesinin son derece sağlam bir kanıt olduğunu kaydetti. Ancak gerek Türk gerekse bazı Amerikalı istihbarat uzmanları, kaydın yine de Mahir Mutreb'in Muhammed bin Selman'ı kastettiğinin yüzde yüz kanıtı olamayabileceğini düşünüyor

Washington Post ise ara seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediği seçim bölgelerinde yeniden sayım yapılmasını engellemek isteyen Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlere hile karıştırıldığı şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunun gözünde şüphe oluşturmaya ve seçimlere olan güveni sarsmaya çalıştığını yazıyor. Gazete, bunun en açık örneğinin Senato yarışının son derece çekişmeli geçtiği Florida eyaleti olduğunu kaydediyor. Habere göre yarışı çok az farkla önde götüren Cumhuriyetçi senatör adayı Rick Scott, Demokrat Partili rakibi Bill Nelson'ı oy hırsızlığı yapmakla suçladı. Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden sayım işlemlerini geçersiz kılma ve toplumda seçimlere olan güveni sarsma çabalarının eşgüdümlü olduğu gözleniyor. Gazete, Arizona'daki senato yarışını önde götüren Cumhuriyetçi Martha McSally'ninse oy sayımı devam ettikçe geriye düştüğü ve sonunda mağlubiyet ilan ettiğini yazıyor. Arizona'da bu yıl emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'in koltuğu ise böylelikle Demokrat Kyrsten Sinema'nın oldu. Sinema, Arizona'dan seçilen ilk kadın senatör.