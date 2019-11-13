13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Başkan Trump’la Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, Başkan Trump’ın Türk-Amerika ilişkilerini ilerletmek için Erdoğan’a sunması beklenen teşvik paketinin, Türkiye’yi Suriye’de operasyon düzenlemekten caydırmak için önerdiği paketin hemen hemen aynısı olduğunu kaydediyor. Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçen hafta gönderdiği yeni bir mektupta, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını gerçekleştirmenin ve Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini satın alması üzerine gündeme gelen yaptırımlardan kaçınmanın yollarının hala mümkün olduğunu yazdı. Trump’ın bu önerilerinin, geçen ay Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı oylayan Temsilciler Meclisi’nde öfkeyle karşılanması bekleniyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Trump’ın önerilerine karşılık olarak Türkiye’nin 17 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasına sadık kalmaya devam edeceğinin beklendiğini yazıyor. Gazetenin adını açıklamadığı Amerikalı üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Amerikan tarafının görüşmede çözüme kavuşturulmasını isteyeceği ikinci mesele, Türkiye’nin S-400 sorununu Amerika’yı tatmin edecek şekilde çözmesi olacak. Gazeteye göre masaya yatırılan çözüm önerilerinden biri, Türkiye’nin S-400 sistemini paketinden çıkarmadığından emin olmak için denetime tabi tutulmaya razı olması ve bunun karşılığında F-35 programına yeniden alınması.

Washington Post, Temsilciler Meclisi’nde devam eden azil soruşturması sürecinin kamuoyuna açık oturumların başlamasıyla birlikte bugün itibarıyla yeni bir dönemece gireceğini yazıyor. Habere göre kariyerini diplomasiye adamış görgü tanıkları, televizyonlardan canlı yayınlanacak oturumlarda Trump’ın rakibi Joe Biden’ı soruşturması için Ukrayna’ya baskı yapmasından ötürü duydukları rahatsızlığı dile getirecek. Soruşturmayı yürüten Demokrat Partililer, bu diplomatların Trump’ın yaptığı yanlışları kamuoyu önünde ortaya dökmesini bekliyor. Cumhuriyetçiler’inse hiçbir yanlış adım atmadığını iddia ettikleri Trump’ı hararetle savunması ve azil soruşturmasını, bir başkanı alaşağı etmek için sergilenen bir gösteri olarak tanımlaması bekleniyor. Bugünden itibaren başlayacak açık oturumlar, son derece kutuplaşmış bir siyasi ortamda kamuoyu görüşünü etkileme potansiyeli açısından önemli. Her iki parti de azil sürecini 2020 seçimlerinden önce kendi çıkarına göre kullanmaya çalışıyor. Amerika’nın Ukrayna Büyükelçisi Vekili William Taylor ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya sorumlusu vekili George Kent, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda bugün ifade verecek isimler. Amerika’nın Ukrayna eski Büyükelçisi Marie Yovanoviç’inse Cuma günü ifade vermesi bekleniyor. Gazete, Taylor, Kent ve Yovanoviç’in Amerikan dışişlerine yıllarını vermiş, son derece deneyimli diplomatlar olduğunun altını çiziyor.