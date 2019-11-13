HABER

13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

13.11.2019 18:52 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

13 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Başkan Trump’la Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, Başkan Trump’ın Türk-Amerika ilişkilerini ilerletmek için Erdoğan’a sunması beklenen teşvik paketinin, Türkiye’yi Suriye’de operasyon düzenlemekten caydırmak için önerdiği paketin hemen hemen aynısı olduğunu kaydediyor. Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçen hafta gönderdiği yeni bir mektupta, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını gerçekleştirmenin ve Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini satın alması üzerine gündeme gelen yaptırımlardan kaçınmanın yollarının hala mümkün olduğunu yazdı. Trump’ın bu önerilerinin, geçen ay Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı oylayan Temsilciler Meclisi’nde öfkeyle karşılanması bekleniyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Trump’ın önerilerine karşılık olarak Türkiye’nin 17 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasına sadık kalmaya devam edeceğinin beklendiğini yazıyor. Gazetenin adını açıklamadığı Amerikalı üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Amerikan tarafının görüşmede çözüme kavuşturulmasını isteyeceği ikinci mesele, Türkiye’nin S-400 sorununu Amerika’yı tatmin edecek şekilde çözmesi olacak. Gazeteye göre masaya yatırılan çözüm önerilerinden biri, Türkiye’nin S-400 sistemini paketinden çıkarmadığından emin olmak için denetime tabi tutulmaya razı olması ve bunun karşılığında F-35 programına yeniden alınması.

Washington Post, Temsilciler Meclisi’nde devam eden azil soruşturması sürecinin kamuoyuna açık oturumların başlamasıyla birlikte bugün itibarıyla yeni bir dönemece gireceğini yazıyor. Habere göre kariyerini diplomasiye adamış görgü tanıkları, televizyonlardan canlı yayınlanacak oturumlarda Trump’ın rakibi Joe Biden’ı soruşturması için Ukrayna’ya baskı yapmasından ötürü duydukları rahatsızlığı dile getirecek. Soruşturmayı yürüten Demokrat Partililer, bu diplomatların Trump’ın yaptığı yanlışları kamuoyu önünde ortaya dökmesini bekliyor. Cumhuriyetçiler’inse hiçbir yanlış adım atmadığını iddia ettikleri Trump’ı hararetle savunması ve azil soruşturmasını, bir başkanı alaşağı etmek için sergilenen bir gösteri olarak tanımlaması bekleniyor. Bugünden itibaren başlayacak açık oturumlar, son derece kutuplaşmış bir siyasi ortamda kamuoyu görüşünü etkileme potansiyeli açısından önemli. Her iki parti de azil sürecini 2020 seçimlerinden önce kendi çıkarına göre kullanmaya çalışıyor. Amerika’nın Ukrayna Büyükelçisi Vekili William Taylor ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya sorumlusu vekili George Kent, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda bugün ifade verecek isimler. Amerika’nın Ukrayna eski Büyükelçisi Marie Yovanoviç’inse Cuma günü ifade vermesi bekleniyor. Gazete, Taylor, Kent ve Yovanoviç’in Amerikan dışişlerine yıllarını vermiş, son derece deneyimli diplomatlar olduğunun altını çiziyor.

New York Times, Amerikan Anayasa Mahkemesi’ndeki muhafazakar çoğunluğun Trump Yönetimi’nin Amerika’ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen 700 bin yasadışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan uygulamayı kaldırma çabalarına destek vermeye hazır olduğunu yazıyor. Habere göre Anayasa Mahkemesi’nin azınlıktaki liberal yargıçları, Trump Yönetimi’nin kısaca DACA olarak bilinen programı sonlandırmasının gerekçelerini sorgularken aralarında Başkan Trump’ın atadığı iki yargıcın da olduğu muhafazakar çoğunluk, mevcut gerekçelerin yeterli olduğunu kaydetti. Yargıçlar, program kapsamında koruma altına alınan gençlerin ve ailelerinin iyi niyetle hareket ettiklerini düşündüklerini de söyledi. Öte yandan mahkeme Başkanı John G. Roberts, Trump Yönetimi’nin programı sonlandırma gerekçelerini sağlam hukuki temele dayandırdığını kaydetti. Yargıç Roberts, gerek Obama gerekse Trump yönetimlerinin program dahilindeki gençleri sınırdışı etmeyeceklerini belirttiklerini, programın sona ermesi durumunda esas meselenin bu gençlerin yasal olarak çalışıp çalışamayacakları ya da sürücü ehliyeti alıp alamayacakları olduğunu söyledi. Başkan Trump, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle DACA programını sona erdirmeye çalışıyor.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
13 Kasım Amerikan Basınından Özetler13 Kasım Amerikan Basınından Özetler
Trump-Erdoğan görüşmesi - Washington Post: ABD Başkanı yeni bir paket sunacakTrump-Erdoğan görüşmesi - Washington Post: ABD Başkanı yeni bir paket sunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

Kritik zirveye dakikalar kaldı

Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.