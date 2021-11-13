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  4. 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

13.11.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 13 Kasım 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Peki 13 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 13 Kasım 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

13 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 8 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 8 ,31 ,32, 55, 65, 71, 84, 21 olmuştu.

Haftanın üçüncü çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

13 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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