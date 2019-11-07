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13 Kasım'da, Washington'daki Erdoğan-Trump buluşması teyit edildi

07.11.2019 01:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan "Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

13 Kasım'da, Washington'daki Erdoğan-Trump buluşması teyit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan "Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trumpÿtelefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, yapılan açıklamada, "İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi.

Trump ise, Erdoğan ile telefonda "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurguladı. ABD Başkanı, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." dedi.

Trump: Görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Trump, görüşmede "Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını" belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

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