13 kilo uyuşturucu ile yakalanan karı kocadan ilginç savunma

Antalya’da ev ve iş yerinde 13 kilo metamfetamin maddesiyle yakalanan evli çift, duruşmada uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadıklarını ileri sürdü.

Olay, geçtiğimiz 26 Mayıs Pazar günü Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, polis ekipleri M.Ş.T.’nin (47) evinde uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı yönünde bilgi edindi. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada ise toplam 13 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 6 çocuk babası M.Ş.T. ve eşi N.T. (36) gözaltına alındı. M.Ş.T. ifadesinde uyuşturucunun kendisine tesadüfen geçtiğini ve Iraklı bir kişiden getirildiğini ifade ederken, eşi N.T. ise susma hakkını kullandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili ilk duruşma görüldü. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ş.T., eşi N.T. ve taraf avukatları katıldı.

“Uyuşturucu madde kullanmam, eşim de kullanmaz”

Sanık N.T. savunmasında, “Ben pazara gitmiştim eve geldim, banyoya giriyordum abdest alacaktım. Temizlik yaparken poşeti gördüm. Elime aldım, eşime gösterecektim. Poşetin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Kocama, poşetin içerisinde ne olduğunu soracaktım. Kocamla polisler arasında geçen konuşmaları duymadım. Ben uyuşturucu madde kullanmam, eşimde kullanmaz” dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına katıldığını ifade etti.