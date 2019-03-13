13 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, aralarında Hollywood yıldızları, zenginler ve şirket CEO’larının da bulunduğu 50 kişinin, çocuklarının Amerika’nın en seçkin üniversitelerine kabul edilmesini sağlamak için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet ödedikleriyle ilgili skandala geniş yer ayırıyor.

Washington Post’a göre Adalet Bakanlığı, 50 kişiye yönelik suçlamasında, akademik ve atletik kriterleri uygun olmayan zengin aile çocuklarının Georgetown, Yale, Stanford ve Güney California gibi üniversitelere girebilmeleri için sınavlara başkalarının sokulduğunu, üniversitelerin spor takımlarının koçlarına rüşvet ödendiğini iddia ediyor. Çocuklarını itibarlı üniversitelere sokmak için rüşvet ödediği iddia edilen ünlüler arasında dizi oyuncuları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor. Habere göre bazı üniversiteler, yolsuzluk skandalının patlak vermesi üzerine hiçbir atletik başarısı olmamasına rağmen bazı zengin aile çocuklarını üniversite takımlarına almak için rüşvet kabul ettiği ortaya çıkan koçları görevden almaya ya da zorunlu izne çıkarmaya başladı. Rüşvet skandalının merkezindeyse California’nın Newport Beach kentinde sahibi olduğu üniversite başvurusu danışmanlık firması Edge College & Career Network aracılığıyla rüşvet ağı kurmakla suçlanan William Singer var. Singer, Boston’da çıkarıldığı federal mahkemede, 2011-2018 yılları arasında ailelerden toplam 25 milyon dolar rüşvet aldığını kabul etti. Singer, üniversitelerin spor takımlarının koçlarına öğrencileri spor takımlarına almaları ve SAT ve ACT testlerini uygulayan yetkililere test sonuçlarını değiştirmeleri için rüşvet ödediğini itiraf etti. Adalet Bakanlığı, Singer’ın bu yolsuzlukları, danışmanlık firması aracılığıyla hayır işleri kisvesi altında yürüttüğü suçlamasında bulunuyor.