13 Mart koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 koronavirüs testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12'ye çıktı. Can kaybı da 29 bin 421'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. Bunların 3 milyonu aşkınına 2. doz aşı uygulandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1369268724738494468

Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından Kasım ayında yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Türkiye genelinde ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.