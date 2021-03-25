HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 13 Mart koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

13 Mart koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

25.03.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 koronavirüs testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi de hayatını kaybetti.

13 Mart koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 koronavirüs testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12'ye çıktı. Can kaybı da 29 bin 421'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. Bunların 3 milyonu aşkınına 2. doz aşı uygulandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1369268724738494468

Koronavirüs

Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından Kasım ayında yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Koronavirüs

Türkiye genelinde ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyete geçmişti.

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yoğun olarak görüldüğü İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'yla uçuşlar da yaklaşık bir ay önce geçici süreyle durdurulmuş; ardından Hollanda ile seferler yeniden başlamıştı.

Uçuşların durdurulduğu ülkelere 22 Ocak'ta Brezilya da eklendi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352658983505555462?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Erken uyanmamız bile etkiliyormuş! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Öldü sandıkları çocuğun hayatını görüntülü konuşmayla kurtardı!

Öldü sanılan çocuğun hayatını görüntülü konuşmayla kurtardı!

Her şey hemen bitmiyor! Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Bilim insanları açıkladı: Penisler küçüldü, cinsellik azaldı! Neden olan şey...

Penisler küçüldü, cinsellik azaldı! Neden olan şey...

B12 vitamini eksikliği belirtileri | B12 vitamini içeren besinler nelerdir?

İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri

Cerrahpaşa'dan korkutan uyarı! Prof. Dr. İkizeli: Başvuru sayısı 100'leri buldu, geçen hafta 10-15'ti

Cerrahpaşa'dan korkutan uyarı! "Acil servislerde başka hasta..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.