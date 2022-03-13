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13 Mart Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

13.03.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mart Pazar deprem listesi hafta sonunun ikinci gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muğla, Adana, Bingöl, Balıkesir, Erzurum gibi illerimizde deprem meydana geldi. 13 Mart Pazar günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 13 Mart 2022 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

13 Mart Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

13 Mart Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bursa, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sarsıntı meydana geldi. 13 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 13 Mart Pazar günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

13 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

13.03.2022 21:41:55 AFAD 37.0141 28.4238 6.94 Mw 3.7 Türkiye Mugla Ula

13.03.2022 21:25:24 AFAD 37.6023 35.5033 7.00 ML 2.8 Türkiye Adana Aladag

13.03.2022 21:06:43 AFAD 38.9510 26.6815 7.00 ML 2.1 Ege Denizi, 10.04 km. Dikili (Izmir)

13.03.2022 21:00:24 AFAD 38.9518 26.6755 3.20 Mw 3.7 Ege Denizi, 10.55 km. Dikili (Izmir)

13.03.2022 20:59:36 AFAD 38.9423 26.6685 10.88 ML 2.8 Ege Denizi, 11.30 km. Dikili (Izmir)

13.03.2022 19:46:10 AFAD 39.3681 40.7086 7.00 ML 1.5 Türkiye Bingöl Karliova

13.03.2022 19:00:46 AFAD 36.0696 30.8635 34.34 ML 3.1 Akdeniz, 38.87 km. Kumluca (Antalya)

13.03.2022 16:30:21 AFAD 39.4060 28.4561 7.00 ML 2.5 Türkiye Balikesir Bigadiç

13.03.2022 16:23:39 AFAD 39.7966 40.8690 7.00 ML 1.4 Türkiye Erzurum Askale

13.03.2022 15:21:34 AFAD 39.8228 41.3740 7.00 ML 1.7 Türkiye Erzurum Palandöken

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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