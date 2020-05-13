13 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 9, 29, 31, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.

13 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 391 bin 794 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Mamak ve Bursa'nın Yıldırım ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

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