13 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, hatalı hesaplamaların ve yanlış adımların Amerika ve Çin arasında yapılan ticaret müzakerelerine zarar verdiğini yazıyor. Gazete, Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in 1 Aralık'taki Buenos Aires görüşmesinden bu yana iki ülkenin başarıyla uzlaşmasının formülünün bulunamadığını, ticaret müzakerelerinde varılan noktanın bunun bir göstergesi olduğunu bildiriyor. Habere göre ticarette yeniden anlaşma sağlamak, eninde sonunda Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki kişisel ilişkiye bağlı olabilir. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, dün Fox Haber'e yaptığı açıklamada, müzakerelere devam etmek için Çin'in baş müzakereci Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i davet ettiğini, ancak henüz somut bir plan yapılmadığını söyledi. Kudlow, Trump ve Şi'nin Haziran ayı sonunda Japonya'da yapılacak G-20 zirvesinde tekrar görüşmesinin beklendiğini kaydetti. Çin'in hızlı ekonomik yükselişiyle alt üst olan dünya düzenini yeni küresel ticaret kurallarına oturtmanın gerekliliğine değinen gazete, her iki ülkenin de güçlü olduğu görüntüsü sergilemek istediği yorumunda bulunuyor. Ancak ticari anlaşmazlıkların uzun sürmesi, gerek Çin gerekse Amerikan ekonomisinin çalkantılı bir döneme girme riskini arttırıyor. 2020 başkanlık seçimlerinin yaklaşmakta olması ise denkleme yeni bir bilinmez daha ekliyor. Gazete, Çin ve Amerika arasında varılacak bir anlaşmayı, Amerika'nın güvenlik gerekçesiyle Çin teknoloji firması Huawei aleyhine başlattığı kampanya ve Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar gibi meselelerin çözümü açısından bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Reyhanlı Saldırısı Planlayıcısına 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Kılıçdaroğlu ve Akşener’den YSK’ya Tepki

Washington Post ise coğrafi olarak Japonya ve Rusya arasında yer alan Büyük Okyanus'taki Kuril Takımadaları'ndan bazıları üzerindeki anlaşmazlıklarla ilgili haberi ana sayfasına taşımış. Gazete, Rusya ve Japonya'nın kuzeyi arasındaki takımadalardan bazılarının Rusya'nın kontrolünde olduğunu, ancak Japonya'nın, Rusya'nın bu adalardaki hakimiyetinin yasadışı olduğunu iddia ettiğini yazıyor. Habere göre Tokyo ve Moskova arasında yapılan görüşmelerden, Rusya'nın Kızıl Ordu'nun İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ele geçirdiği bu adaları Japonya'ya iade etmeye niyetli olduğu sonucu çıkıyor. Gazete, böyle bir hamlenin, Putin'in Amerika'nın en yakın müttefiklerinden Japonya'yla ilişkileri sıkılaştırmasına yardımcı olacağı yorumunda bulunuyor. Öte yandan Rus milliyetçileri, Putin'in bir karış Rus toprağını bile teslim etmemesi için protestolar düzenliyor. Japonya ise Rusya'nın egemenliğindeki adaları Kuzey Toprakları olarak tanımlıyor. Hatta Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu adaları Japonya'ya kazandırmayı kişisel bir mesele haline getirmiş durumda. Kuril Adaları'nda yaşayanlar içinse bu tartışma daha çok varolma ve kimlik arayışı düzleminde gerçekleşiyor. Putin'in yaşadığı çelişki ise ülke içindeki Rus milliyetçilerin talepleriyle Amerika'nın yakın müttefiki Japonya'yla ilişkileri sıkılaştırma arasında bir seçim yapma zorunluluğu.