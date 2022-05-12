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13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni belli oldu mu?

12.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı, müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, her perşembe günü internet sitesinde konuya ilişkin detaylara yer veriyor. Vatandaşlar, internette 13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni belli oldu mu?

13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler, Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni belli oldu mu? 13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlandı mı? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor.

13 MAYIS CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, henüz 13 Mayıs Cuma hutbesi yayınlanmadı. Cuma hutbesi yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

4 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

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