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  4. 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

13.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. On Numara çekilişi her hafta akşam saatlerinde tamamlanıyor. Peki 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor ve sonuçlar internet üzerinden ilgililere duyuruluyor. Peki 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte merak edilenler...

13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

13 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Söz konusu çekilişin sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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