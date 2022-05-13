On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor ve sonuçlar internet üzerinden ilgililere duyuruluyor. Peki 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

13 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Söz konusu çekilişin sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



