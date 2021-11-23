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13 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’te

23.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Halkların Demokratik Partisi 'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu, 13 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi

Aralarında Halkların Demokratik Partisi 'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu, 13 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

Buldan’ın dışında dokunulmazlığı kaldırılması istenen HDP’li isimler arasında HDP eski eş başkanı ve Van milletvekili Sezai Temelli, yine Van milletvekili Murat Sarısaç, Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, ve İmam Taşçıer’le , Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Siirt Milletvekili Sıdık Taş da bulunuyor.

Bu isimlerin dışında Demokratik Bölgeler Partisi üyesi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Dokunulmazlık dosyaları, prosedür gereği TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

TBMM’deki 3. büyük parti hakkındaki kapatma davası da devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip üçüncü parti olan Halkların Demokratik Partisi’nin, mevcut 56 milletvekili bulunuyor.

Bugün TBMM’ye ulaşan fezlekelerle, 12 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP hakkındaki kapatma davası da Anayasa Mahkemesi’nde devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazdığı iddianameyi, 21 Haziran’da kabul eden Anayasa Mahkemesi, 5 Kasım’da da HDP’nin yazılı savunmasını aldı.

10 kişi kapatma yönünde oy kullanırsa HDP kapatılacak

Bundan sonraki süreçte önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne sunacak ardından da Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, Mahkeme üyelerine dağıtılacak.

Süreç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler biraraya gelecek ve üyelerin kapatma istemini esastan görüşerek karara bağlamasıyla son bulacak.

15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi üçte iki oy çoğunluğuyla davayı karara bağlayacak.

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