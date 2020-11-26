13 milyon lira ikramiye çıkan kuponu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis

Üsküdar’da arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı gerekçesiyle yargılanan kadın ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar’da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın’a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ile patronu Fatih Yolcu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki ve sanıklar katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“El çabukluğu ile bileti almıştır”

Duruşmada söz alan müşteki Murat Sayın’ın avukatı Naim Karakaya, "Müvekkilim bileti aldıktan sonra aynı ortamda bulunan sanık Mehtap Baysal el çabukluğuyla bileti almıştır. Bundan sonraki süreçte de biletin kendi uhdesinde olduğunu inkar etmiştir. Menfaat sağlamak amaçlı diğer sanık Fatih Yolcu üzerinden bileti tahsil etmiştir. Fatih Yolcu hukuksuz bir şekilde ele geçirildiğini bildiği bileti Milli Piyango idaresine giderek tahsil etmiştir. 13 milyon 200 bin liralık bedel banka hesabına yatırılmıştır. Elde edilen menfaatin büyüklüğü, sanıkların çelişkili açıklamalar, yargılama içerisinde pişmanlık göstermeyen davranışları göz önünde bulundurularak üst hadden cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ederiz” dedi. Bunun üzerine söz alan diğer müşteki avukatı Feray Köksal, “Müvekkilimin 10 adet kupon üzerinden oynadığı bir bilete ikramiye çıkmıştır. Mehtap Baysal müvekkilim ile birlikte bulundukları anda el çabukluğu ile isabet eden bileti tespit edip almıştır. Müvekkilim biletine ikramiye isabet ettiğini sonradan öğrenmiştir. Baysal görüşmelerinde biletin kendisinde olduğunu inkar etmiştir" diye konuştu. Sanık Mehtap Baysal’ın avukatı Erkin Çınar ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.