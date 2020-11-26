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  4. 13 milyon lira ikramiye çıkan kuponu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis

13 milyon lira ikramiye çıkan kuponu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis

26.11.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı gerekçesiyle yargılanan kadın ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Üsküdar’da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın’a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ile patronu Fatih Yolcu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Üsküdar’da arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı gerekçesiyle yargılanan kadın ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Üsküdar’da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın’a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ile patronu Fatih Yolcu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki ve sanıklar katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“El çabukluğu ile bileti almıştır”
Duruşmada söz alan müşteki Murat Sayın’ın avukatı Naim Karakaya, "Müvekkilim bileti aldıktan sonra aynı ortamda bulunan sanık Mehtap Baysal el çabukluğuyla bileti almıştır. Bundan sonraki süreçte de biletin kendi uhdesinde olduğunu inkar etmiştir. Menfaat sağlamak amaçlı diğer sanık Fatih Yolcu üzerinden bileti tahsil etmiştir. Fatih Yolcu hukuksuz bir şekilde ele geçirildiğini bildiği bileti Milli Piyango idaresine giderek tahsil etmiştir. 13 milyon 200 bin liralık bedel banka hesabına yatırılmıştır. Elde edilen menfaatin büyüklüğü, sanıkların çelişkili açıklamalar, yargılama içerisinde pişmanlık göstermeyen davranışları göz önünde bulundurularak üst hadden cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ederiz” dedi. Bunun üzerine söz alan diğer müşteki avukatı Feray Köksal, “Müvekkilimin 10 adet kupon üzerinden oynadığı bir bilete ikramiye çıkmıştır. Mehtap Baysal müvekkilim ile birlikte bulundukları anda el çabukluğu ile isabet eden bileti tespit edip almıştır. Müvekkilim biletine ikramiye isabet ettiğini sonradan öğrenmiştir. Baysal görüşmelerinde biletin kendisinde olduğunu inkar etmiştir" diye konuştu. Sanık Mehtap Baysal’ın avukatı Erkin Çınar ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

3 yıl 9 ay hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehtap Sayın’ı "gece vakti hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Fatih Yolcu’nun ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatine hükmedildi.

Duruşma sonrası müşteki avukatlarından açıklama
Karar duruşmasının ardından açıklama yapan Murat Sayın’ın avukatı Feray Köksal, “Davanın 8.celsesinde nihayet bir karar çıktı. Sanık Mehtap Baysal’ın ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Diğer sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Biz bu karara karşı gerekli yasal itirazlarımızı yapacağız. Karar kısmen de olsa sevindiricidir” dedi. Müşteki avukatlarından Batuhan Oğuz ise, sanık Mehtap Baysal hakkında üst sınırdan ceza verildiğini söyleyerek, “1 buçuk yıl sonra geç de olsa adaletin kısmen tecelli ettiğini düşünüyoruz. Biz aynı zamanda hukuk davası da açtık. Bilet bedeli ve elde edilen faiz geliri kadar. Mahkemenin bu noktada verdiği mahkumiyet kararı bizim açımızdan sevindirici. Çünkü biletin müvekkilimize ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim hukuk davamızda çok önemli bir delil olarak yer alacaktır” diye konuştu.

Olayın geçmişi
Belçika’dan Türkiye’ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze’de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ardından Belçika’ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye’ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehtap Baysal’ın “hırsızlık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Fatih Yolcu’nun ise, “hırsızlığa yardım” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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