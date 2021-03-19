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  4. 13 milyon liralık vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

13 milyon liralık vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

19.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sözde "dergâh" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda "Vampir Sibel" olarak bilinen Sibel Gönül’ün, “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 121 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 28 Mayıs’a ertelendi. Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan Dalkılıç ve Hasan Can Bahçe'nin 13 milyon TL’lik vurgun yaptıkları öne sürülüyordu.

13 milyon liralık vurgun yapmışlardı! 'Vampir Sibel' davasında flaş gelişme

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sibel Gönül ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetine sunulan yazılı tanık ifadesi okundu ve sanıkların yargılamasına devam edildi.

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“SADIK HAMZA GÖNENLİ'NİN LEHİNE İFADE VERMEMİ İSTEDİLER”

Mahkemeye yazılı beyanda bulunan gizli tanığın ifadesinde, “Benim Sadık Hamza Gönenli’nin lehine ifade vermemi, aksi takdirde başımın belaya gireceğini söylediler” cümleleri yer aldı. Tutuklu sanık Sibel Gönül, tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile avukatları tanık beyanını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Sibel Gönül’ün avukatları sanığın uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek; öncelikli olarak sanığın tahliye edilmesini, mahkeme heyeti aksi takdirde karar verirse sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemelerin tamamlanması ve yeni tanıkların dinlenmesi için davayı 28 Mayıs’a erteledi.

AYİNLERLE BÜYÜ BOZUYORMUŞ

Toplamda 27 mağdurun ifadelerine yer verilen ve Sibel Gönül hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; kendisine ulaşan bir mağdura 'sizde büyü var onu çözeceğim' diyen Sibel Gönül'ün çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri gösterip “bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım” dediği ve karşılığında para aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca tutuklu sanık Sibel Gönül'ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak çeşitli hareketler yapmaya başladığı, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücuduna sürdüğü, bazı mağdurlardan sözde tedavi amacıyla yaptığı seanslarda kan aldığı belirtilmişti. Öte yandan Sibel Gönül’ün seans başına 200 TL aldığı da iddianamede yer almıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eskişehir Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi’nde sözde dergâh olarak kullandıkları çiftlik evinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel Gönül’ü yakalamak için harekete geçti. Dolandırılma gerekçesiyle gelen şikâyetler üzerine jandarma ekipleri çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan Avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, annesi Sibel Gönül ise kaçtığı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Sibel Gönül, çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişiler para karşılığında farklı yöntemler ve ritüeller uygulayarak tedavi ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 milyon TL’lik vurgun yaptıkları öne sürülen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan Dalkılıç ve Hasan Can Bahçe hakkında “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 121 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir
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