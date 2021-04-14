13 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO ve Masumlar Apartmanı yarıştı…

13 Nisan’da TRT1'de Masumlar Apartmanı, Atv'de EDHO, Kanal D'de Hekimoğlu, Fox Tv'de Baraj TV8’de Survivor yapımları yayınlandı. Birbirinden kaliteli yapımların yarıştığı 13 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre birinci belli oldu.
13 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. Sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 BARAJ FOX
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SURVIVOR TV8
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
10 ATV ANA HABER ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 SURVIVOR TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 BARAJ FOX
10 HEKIMOGLU KANAL D